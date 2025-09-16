«Орешник» не понадобился: Полесье и без него полностью освободили от врага

Путин, который появился на учениях в военном камуфляже, но по-прежнему без погон (напомним, что президент со времён СССР находится в звании полковника), сообщил, что всего в манёврах задействованы более 100 тысяч человек и 10 тыс единиц военной техники, включая 333 летательных аппарата и 250 кораблей. Как уточнил министр обороны РФ Андрей Белоусов, костяк группировки составляют военнослужащие Московского и Ленинградского военных округов, а также моряки Северного и Балтийского флотов. «По замыслу учения объединённая группировка отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на трёх направлениях и в арктической зоне», — вкратце описал сценарий зам министра Юнус-Бек Евкуров. Объектом агрессии стала вымышленная республика «Полесье» (на самом деле так называется особая географическая и историко-культурная зона, расположенная на территории четырёх государств — Белоруссии, Польши, России и Украины. Некоторые считают ее прародиной славян). Главный удар неназванного противника был отражён ещё 9 сентября. С 12 сентября ведётся освобождение «республики». А в присутствии верховного главнокомандующего объединённая группировка приступила к проведению контрудара с тем, чтобы полностью освободить Полесье от врага. Одновременно продолжаются боевые действия по уничтожению противника в приграничных регионах и начинается наступление «с целью установления зон безопасности на сопредельных территориях».Военные не скрывают, что при подготовке сценария учений использовался опыт СВО. И действительно — параллели, как минимум с Курской областью, напрашиваются сами собой.