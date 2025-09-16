«Орешник» не понадобился: Полесье и без него полностью освободили от врага

Владимир Путин во вторник снова надел военную форму, чтобы посетить командно-стратегические учения «Запад-2025», привлекшее беспрецедентное внимание европейских соседей. Верховный главнокомандующий заявил, что учения носят оборонительный характер — их цель подготовиться к защите Союзного государства от любой агрессии. В манёврах, которые ведутся на суше, в воздухе и на воде задействованы более 100 тысяч военнослужащих и 10 тыс единиц военной техники. По словам Путина, кроме России и Белоруссии, воинские контингенты для участия в учениях прислали 6 стран. Это Бангладеш, Индия, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали.
Из 41 одного полигона, где проходят военные учения «Запад −2025», Владимир Путин выбрал один из ближайших к Москве — нижегородский Мулино. Это было удобно не только ему самому, но и зарубежным гостям манёвров. В Кремле ещё несколько дней назад напомнили, что аккредитованных в России военных атташе регулярно приглашали на подобные мероприятия. Приглашают и сейчас — но только не из враждебных, как выразился Дмитрий Песков, европейских стран, а из дружественных государств глобального Юга. В Мулино приехали 25 иностранных делегаций. А в самих учениях приняли участие военные 6 стран: от Бангладеш, Ирана и Индии в составе коалиционной группировки, от Буркина-Фасо, Конго и Мали — в составе совместного штаба.
Путин, который появился на учениях в военном камуфляже, но по-прежнему без погон (напомним, что президент со времён СССР находится в звании полковника), сообщил, что всего в манёврах задействованы более 100 тысяч человек и 10 тыс единиц военной техники, включая 333 летательных аппарата и 250 кораблей. Как уточнил министр обороны РФ Андрей Белоусов, костяк группировки составляют военнослужащие Московского и Ленинградского военных округов, а также моряки Северного и Балтийского флотов. «По замыслу учения объединённая группировка отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на трёх направлениях и в арктической зоне», — вкратце описал сценарий зам министра Юнус-Бек Евкуров. Объектом агрессии стала вымышленная республика «Полесье» (на самом деле так называется особая географическая и историко-культурная зона, расположенная на территории четырёх государств — Белоруссии, Польши, России и Украины. Некоторые считают ее прародиной славян). Главный удар неназванного противника был отражён ещё 9 сентября. С 12 сентября ведётся освобождение «республики». А в присутствии верховного главнокомандующего объединённая группировка приступила к проведению контрудара с тем, чтобы полностью освободить Полесье от врага. Одновременно продолжаются боевые действия по уничтожению противника в приграничных регионах и начинается наступление «с целью установления зон безопасности на сопредельных территориях».Военные не скрывают, что при подготовке сценария учений использовался опыт СВО. И действительно — параллели, как минимум с Курской областью, напрашиваются сами собой.
«Силами Северного и Балтийского флотов успешно решаются задачи по обеспечению господства в Баренцевом и Балтийских морях. Балтийским флотом поражены амфибийные десанты противника», — доложил Евкуров. В свою очередь воздушно- космические силы поддерживают операцию с воздуха: отработано поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море и нанесены удары стратегическими бомбардировщиками Ту-160 в Норвежском море. «Сегодня в ходе практической работы на 15 минуте будет выполняться пуск фрегатом “Адмирал Головко” одной крылатой ракеты “Циркон”, — предупредил Путина Евкуров. (Ранее представители Белоруссии намекали, что сценарий предусматривает отработку применения тактического ядерного оружия и комплекса “Орешник”, но до этого, по всей видимости, не дошло).
Какую цель планировалось поразить «Цирконом» — гиперзвуковой ракетой, способной преодолеть расстояние в 1,5 тыс км, военные публично также не уточнили, но президент по завершении учений был доволен. Манёвры прошли успешно. Все поставленные задачи оказались выполнены — республика «Полесье» освобождена от врага. Выйдя с командного пункта, Владимир Путин поблагодарил военных атташе и иностранных наблюдателей за проявленный интерес и сопричастность. «Надеюсь, это было полезно с профессиональной точки зрения. Вы посмотрели, как на основе опыта современного вооружённого конфликта (т.е. СВО), строит свою работу российская армия», — сказал он.
Отметим, что 4 полигона учений из 41 находятся на территории Белоруссии. Александр Лукашенко неоднократно вместе с Владимиром Путиным посещал театр военных действий. Но не в этот раз. В Мулино вместо него приехал министр обороны республики Виктор Хренин. Однако батька все-таки прокомментировал учения, отметив, что Белоруссия никого завоевать не сможет (тк «вокруг сильные государства»), но «неприемлемый ущерб» готова нанести, «если кто-то ступит на нашу землю». Примечательно, что на одном из белорусских полигонов присутствовали военные из трёх стран НАТО — Венгрии, Турции и США. Хотя американское диппредставительство в Минске закрыто с 2022 года, учения посетил продолжающий числиться атташе по вопросам обороны Брайан Шуп. Это очередной признак того, что Вашингтон явно нацелен на восстановление отношений с батькой: с какой целью — пока не понятно.