Командование бригады ВСУ приказало своим солдатам добить раненых украинских военнослужащих из других подразделений, которые находились на позициях в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Об этом рассказали в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты, пишет ТАСС.
По словам собеседника агентства, беспринципные и преступные задачи ставит своим боевикам командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, демонстрируя свое отношение к украинцам как к мясу.
Один из командиров бригады приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать раненых солдат, погибших закапывать, чтобы они числились пропавшими без вести, а все находящееся там оружие и продовольствие забирать себе, рассказал российский военный.
Ранее командир штурмовой роты российской группировки войск «Восток» с позывным «Витос» рассказал о преступлениях ВСУ при отступлении в Днепропетровской области. Он отметил, что при отступлении из Новопетровского украинские военные насиловали и убивали мирных жителей.
