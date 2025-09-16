Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что американский лидер Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белый дом.
«Это будет через две недели, в понедельник, после моего выступления на Генассамблее ООН», — сообщил Нетаньяху на пресс-конференции о ситуации в экономике Израиля.
Кроме того, израильский премьер отметил, что несколько раз общался с американским президентом после удара по Дохе.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп был недоволен ударом Израиля по Катару, поскольку эта атака не соответствует интересам Вашингтона.
