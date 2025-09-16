Путин проследил за ходом учений «Запад-2025» на полигоне Мулино

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин прилетел в Нижегородскую область на полигон Мулино 333-го Центра боевой подготовки Сухопутных, Воздушно-десантных и береговых войск ВМФ. Об этом информирует ТАСС.
В ходе посещения полигона президент осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники.
После этого глава государства наблюдал за совместными стратегическими учениями вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», этап которых прошел в Мулино.
«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — заявил российский лидер.
После завершения активной фазы совместных учений Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных военных наблюдателей за участие. «Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно», — обратился Путин к собравшимся.
Как заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, в учениях «Запад-2025» задействован 41 полигон, в их числе 4 полигона на территории Беларуси.
В свою очередь в пресс-службе Кремля сообщили, что в совместных учениях ВС РФ и Беларуси приняли участие воинские контингенты республик Бангладеш, Индии и Ирана, оперативные группы от Буркина-Фасо, Конго и Мали.
Хренин прибыл в Россию для наблюдения за розыгрышем боевых действий на учении «Запад-2025».
По информации Минобороны РФ, особенностями совместных учений стали массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов, а также штурмовые действия.
Как сообщает ТАСС, на мероприятия учений «Запад-2025» прибыли 25 зарубежных делегаций, из которых шесть стран прислали воинские контингенты для участия, а 16 — направили представителей. -0-