Путин проследил за ходом учений «Запад-2025» на полигоне Мулино

После завершения активной фазы совместных учений Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных военных наблюдателей за участие. «Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно», — обратился Путин к собравшимся.