Экономист Корнеев оценил вероятность превращения Израиля в изгоя из-за Газы

По его словам, это связано не только с «мощным израильским лобби в Штатах» и значительными финансовыми ресурсами еврейской диаспоры.
«Большая часть протестантов в США исповедует так называемый евангелистский или близкие к нему изводы протестантизма, которые более ориентированы на Ветхий, а не на Новый Завет. И сакральность ветхозаветного Израиля для них перевешивает все злодеяния, которые были и будут сотворены еврейским государством, ведь они оправдываются целями, относимыми риторикой еврейского руководства к исполнению Завета», — заявил эксперт.
При этом американский президент Дональд Трамп будет считаться с большинством в достаточно религиозных США, тем более республиканским, отметил Корнеев.
Напомним, в ночь на вторник Израиль начал наступление на город Газа. Международная комиссия ООН по расследованию событий в секторе Газа признала геноцидом действия Израиля в палестинском анклаве.