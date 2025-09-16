Экономист Корнеев оценил вероятность превращения Израиля в изгоя из-за Газы

«Большая часть протестантов в США исповедует так называемый евангелистский или близкие к нему изводы протестантизма, которые более ориентированы на Ветхий, а не на Новый Завет. И сакральность ветхозаветного Израиля для них перевешивает все злодеяния, которые были и будут сотворены еврейским государством, ведь они оправдываются целями, относимыми риторикой еврейского руководства к исполнению Завета», — заявил эксперт.