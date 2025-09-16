Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Корнеев оценил вероятность превращения Израиля в изгоя из-за Газы

Вашингтон в любом случае поддержит Тель-Авив, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки в любом случае будут поддерживать Израиль и наложат вето на любые резолюции СБ ООН, ограничивающие Тель-Авив, заявил в Telegram-канале Lomovka экономист, доктор бизнес-администрирования РАНХиГС Валерий Корнеев.

По его словам, это связано не только с «мощным израильским лобби в Штатах» и значительными финансовыми ресурсами еврейской диаспоры.

«Большая часть протестантов в США исповедует так называемый евангелистский или близкие к нему изводы протестантизма, которые более ориентированы на Ветхий, а не на Новый Завет. И сакральность ветхозаветного Израиля для них перевешивает все злодеяния, которые были и будут сотворены еврейским государством, ведь они оправдываются целями, относимыми риторикой еврейского руководства к исполнению Завета», — заявил эксперт.

При этом американский президент Дональд Трамп будет считаться с большинством в достаточно религиозных США, тем более республиканским, отметил Корнеев.

Напомним, в ночь на вторник Израиль начал наступление на город Газа. Международная комиссия ООН по расследованию событий в секторе Газа признала геноцидом действия Израиля в палестинском анклаве.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше