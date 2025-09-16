Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Чарли Кирка

Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что 22-летний Тайлер Робинсон был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый не признаёт свою вину и отказывается идти на сотрудничество со следствием. Напомним, соратник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в шею на массовом мероприятии в университете долины Юта.