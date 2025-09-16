Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Чарли Кирка

Прокурор американского штата Юта Джефф Грей официально обвинил Тайлера Робинсона в умышленном убийстве консервативного общественного деятеля Чарли Кирка. Согласно местным законам, за это преступление ему грозит наказание в виде смертной казни.

Источник: Life.ru

«Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других», — заявил Грей, выступая на пресс-конференции, трансляция которой велась американскими телеканалами.

Он также отметил, что Робинсон останется под стражей без залога. Это связано с тем, что прокуратура намерена добиваться для него смертной казни.

Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что 22-летний Тайлер Робинсон был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый не признаёт свою вину и отказывается идти на сотрудничество со следствием. Напомним, соратник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в шею на массовом мероприятии в университете долины Юта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше