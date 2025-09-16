В Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией

Ранее эксперт транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман заявил, что полная замена дорожных указателей с указанием российских городов потребует от Финляндии значительных финансовых затрат, оцениваемых в сотни тысяч евро. В настоящее время по всей стране установлены сотни указателей с направлениями на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург.