В Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией

Она подчеркнула, что действующие ограничения на пересечение границы останутся в силе. Рантанен вновь повторила утверждения о якобы высокой угрозе «направляемой миграции» со стороны России, не предоставив при этом каких-либо доказательств.
Ранее эксперт транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман заявил, что полная замена дорожных указателей с указанием российских городов потребует от Финляндии значительных финансовых затрат, оцениваемых в сотни тысяч евро. В настоящее время по всей стране установлены сотни указателей с направлениями на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург.