Reuters: Трамп одобрил первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters, информирует ТАСС.
Два собеседника указали, что замглавы Пентагона Элбдридж Колби уже одобрил «две поставки на сумму $500 млн в рамках нового механизма под названием Priority Ukraine Requirements List (список приоритетных потребностей Украины. — Прим. БЕЛТА)».
По его данным, вооружения будут поставляться из военных запасов США. Как отмечает издание, обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.
В июле Трамп заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений, по его словам, будут оплачиваться государствами ЕС. -0-