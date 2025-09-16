Ричмонд
+17°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Трамп одобрил первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине

В июле Трамп заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений, по его словам, будут оплачиваться государствами ЕС.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters, информирует ТАСС.

Два собеседника указали, что замглавы Пентагона Элбдридж Колби уже одобрил «две поставки на сумму $500 млн в рамках нового механизма под названием Priority Ukraine Requirements List (список приоритетных потребностей Украины. — Прим. БЕЛТА)».

По его данным, вооружения будут поставляться из военных запасов США. Как отмечает издание, обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.

В июле Трамп заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений, по его словам, будут оплачиваться государствами ЕС. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше