The Times: Британия не хочет вводить вторичные санкции против Индии

По данным газеты, Лондон сомневается в необходимости санкций против Нью-Дели, учитывая, что только 24 июля страны заключили соглашение о свободной торговле.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании не горит желанием вводить вторичные санкции против Индии за покупку российской нефти ради оказания давления на Москву. Об этом сообщила газета The Times.

По ее сведениям, Лондон сомневается в необходимости санкций против Нью-Дели, учитывая, что только 24 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Индии Нарендра Моди заключили соглашение о свободной торговле между странами. Издание указало, что возможные новые рестрикции против РФ и ее основных торговых партнеров будут обсуждаться Стармером с президентом США Дональдом Трампом на двусторонних переговорах в Соединенном Королевстве 18 сентября.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Евросоюз отложил введение очередного пакета санкций против России для согласования своих шагов с приоритетами стран Группы семи, которых США призвали ввести более строгие рестрикции в отношении РФ, а также Китая и Индии. По информации The Times, Стармер и Трамп на предстоящих переговорах, вероятно, сфокусируются на разработке совместного пакета ограничительных мер. Кроме того, лидеры Великобритании и США, как ожидается, обсудят поставки оружия Украине на фоне продвижения ВС РФ.

