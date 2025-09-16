В Единый день голосования в 2026 году изберут глав 10 регионов РФ

Единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября, в эти дни состоятся выборы глав 10 российских регионов, пишет URA.RU.
Отмечается, что в семи регионах пройдут прямые выборы губернаторов, в трех — через голосование в парламенте субъекта.
Так, прямые выборы пройдут на должности глав Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тверской областей, а также Мордовии, Тывы и Чечни. Парламент назначит на должности губернаторов в трех субъектах — в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии.
Кроме того, в эти дни будут избираться депутаты парламентов в 39 регионах.
Ранее главы ЦИК Элла Памфилова сообщила, что начинается подготовка следующей кампании — 2026 года. По ее словам, в следующем году должны состояться выборы в Госдуму IX созыва.
Напомним, Единый день голосования в 2025 году прошёл с 12 по 14 сентября в 81 субъекте РФ. В 20 регионах прошли прямые выборы глав субъектов, ещё в одном — выборы главы через законодательное собрание. В 11 регионах выбирали депутатов региональных парламентов.