Трамп заявил о «чудесном разговоре» с премьером Индии Моди

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что провел «чудесный разговор» с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети TRUTH Social.
«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу», — говорится в публикации Трампа.
Кроме того, глава США выразил Моди благодарность за поддержку в урегулировании украинского кризиса.
Напомним, ранее Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по вопросам торговли продолжаются.
