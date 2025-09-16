Ричмонд
Трамп заявил о «чудесном разговоре» с премьером Индии Моди

Глава США поблагодарил Нарендру Моди за поддержку усилий по завершению украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что провел «чудесный разговор» с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети TRUTH Social.

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу», — говорится в публикации Трампа.

Кроме того, глава США выразил Моди благодарность за поддержку в урегулировании украинского кризиса.

Напомним, ранее Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по вопросам торговли продолжаются.

