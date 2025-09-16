Зеленский неожиданно призвал готовиться к худшему сценарию

Владимир Зеленский на встрече с депутатами своей партии «Слуга народа» призвал их готовиться к худшему сценарию. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
По информации издания, встреча посвящена была в основном конфликту и отношениям с Россией. Глава киевского режима заявил, что Украина добивается гарантий безопасности, что касается прежде всего продолжения военной помощи от союзников и поддержки армии.
Зеленский также заявил, что хочет скорейшего окончания военного конфликта, но готовится и к худшему сценарию. Подразумеваются под этим значительные расходы в следующем году на финансирование армии и оборонный сектор.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос украинской журналистки, заявил, что у Украины серьезные проблемы.
При этом Зеленский заявил, что поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным он не может, так как это столица страны, которая якобы нападает на Украину.
