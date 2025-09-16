Подозреваемому в убийстве американского активиста Чарли Кирка предъявили обвинения

Прокуратура штата Юта предъявила официальные обвинения Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве политического активиста Чарли Кирка.
Как заявил окружной прокурор Джефф Грей, обвинение включает тяжкое преступление с применением огнестрельного оружия, отягощенное политическими мотивами и совершением преступления в присутствии несовершеннолетних.
Штат также инкриминирует подсудимому воспрепятствование осуществлению правосудия. В связи с тяжестью преступления и потенциальной опасностью обвиняемого для общества, прокуратура намерена добиваться содержания Робинсона в тюрьме без права освобождения под залог до окончания судебного процесса.
Особое внимание уделяется тому, что преступление было совершено на политической почве и в непосредственной близости от детей, что квалифицируется как особо отягчающие обстоятельства. Прокуратура штата подтвердила намерение требовать применения высшей меры наказания — смертной казни — в случае доказательства вины обвиняемого.
