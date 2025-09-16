Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

Состав Совета безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира, в связи с этим организация нуждается в реформе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи ООН.
«Реформа Совета Безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
При этом Гутерриш отметил, что в вопросе реформы наблюдается прогресс. Он рассказал о серьезной работе комитета, а также о признании несколькими странами того, что Африка должна иметь право на постоянное членство. Однако генсек подчеркнул, что окончательно решение по реформе и праву вето могут принять только страны — члены.
Аналогичное заявление Гутерриш сделал и в сентябре 2023 года. Тогда он отметил необходимость реформировать мировые институты, в том числе Совбез ООН, иначе «миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системах». Генсек ООН тогда также сравнил Совбез и Бреттон-Вудскую систему с реалиями 1945 года.
В конце августа президент Владимир Путин подтвердил, что Россия и Китай поддерживают идею реформирования ООН, в том числе включение в Совбез ООН стран глобального Юга. «В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал тогда Путин.
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности, говорится на сайте организации. Состав СБ ООН был определен в 1945 году, после Второй мировой войны. Постоянное членство получили пять государств — победителей во Второй мировой войне: Россия, Великобритания Китай, США, Франция. Они обладают правом вето.
Всего в Совбезе представлено 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Временные избираются на два года. На период до 31 декабря 2026 года избраны Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали, а также Алжир, Гайана, Южная Корея, Словения и Сьерра-Леоне.