Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

При этом Гутерриш отметил, что в вопросе реформы наблюдается прогресс. Он рассказал о серьезной работе комитета, а также о признании несколькими странами того, что Африка должна иметь право на постоянное членство. Однако генсек подчеркнул, что окончательно решение по реформе и праву вето могут принять только страны — члены.