Навроцкий потребовал разъяснений по поводу инцидента с F-16 в Люблинском воеводтсве

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий после утренних сообщений в СМИ о том, что во время инцидента с БПЛА на прошлой неделе в жилой дом попала ракета, выпущенная истребителем F-16, потребовал от правительства объяснений. Об этом сообщает портал Onet.

Как заявили в Бюро национальной безопасности, «президент Республики Польша Кароль Навроцкий ожидает, что правительство немедленно объяснит этот инцидент в Выриках».

Ранее издание Rzeczpospolita сообщила, что в Польше во время инцидента с БПЛА на прошлой неделе в жилой дом попала ракета, выпущенная истребителем F-16. Ракета попала в дом во время операции по уничтожению дронов в ночь на 10 сентября. Люблинская прокуратура сообщала, что «неопознанный летающий объект» вызвал разрушение частного дома, повредив крышу и пробив потолок.

По данным Rzeczpospolita, прокуратура скрывает информацию о принадлежности объекта, повредившего дом, молчание также хранит Минобороны страны. Ссылаясь на источники в службах, занимающихся расследованием, издание утверждает, что «на дом упала ракета с польского F-16, которая использовалась для сбивания беспилотника».-0-

