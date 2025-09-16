Ричмонд
Россияне смогут принимать участие в муниципальных выборах в Беларуси

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала протокол о внесении изменений в межгосударственный договор с Россией от 25 декабря 1998 года, предоставляющий гражданам обеих стран право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

Документ, подписанный 13 марта 2025 года в Москве, наделяет российских граждан, постоянно проживающих в Белоруссии, правом избирать и быть избранными в местные советы и исполнительные комитеты.

Данное решение стало симметричным ответом на ранее предоставленную возможность для белорусских граждан участвовать в муниципальных выборах на территории России. Ратификация протокола углубляет интеграционные процессы в рамках Союзного государства и реализует принцип равных прав граждан, закрепленный в основополагающих документах двустороннего сотрудничества.

Эксперты отмечают, что это шаг к созданию единого политического пространства, который позволит более полно учитывать интересы граждан обеих стран, постоянно проживающих на территории государства-партнера.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше