Навроцкий заявил, что Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

Однако глава государства затруднился ответить, планирует ли Польша получить собственное ядерное оружие. Он лишь отметил, что «об этом еще слишком рано говорить», однако подчеркнул, что хотел бы сделать все для получения Польшей необходимых гарантий безопасности. «Как член НАТО мы бы хотели пользоваться этими гарантиями», — сказал он.