Навроцкий заявил, что Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории и развивать свою собственную ядерную энергетику. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в эфире телеканала LCI, сообщает ТАСС.
«Как президент Польши я считаю, что она должна участвовать в программе по совместному использованию ядерного оружия (Nuclear Sharing. — Прим. Белта)», — сказал он. Президент также выразил уверенность в том, что Польша «должна иметь собственные ядерные мощности», упомянув, в частности, гражданскую атомную энергетику.
Однако глава государства затруднился ответить, планирует ли Польша получить собственное ядерное оружие. Он лишь отметил, что «об этом еще слишком рано говорить», однако подчеркнул, что хотел бы сделать все для получения Польшей необходимых гарантий безопасности. «Как член НАТО мы бы хотели пользоваться этими гарантиями», — сказал он.
Также он назвал очень сложным вопрос о том, ожидает ли Польша размещения у себя французских ядерных вооружений. Комментируя тот факт, что Франция направила в Польшу три истребителя Rafale, способных переносить ядерное оружие, он заявил, что считает это частью общего сдерживающего потенциала. -0-