Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху заявил, что Трамп предложил ему встретиться в Белом доме 29 сентября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что получил приглашение от американского президента Дональда Трампа встретиться в Белом доме. По его словам, визит запланирован на 29 сентября.

Источник: Life.ru

Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, заявил, что уже несколько раз разговаривал с хозяином Белого дома после удара израильских военных по столице Катара. В ходе одного из разговоров, который состоялся 15 сентября, Трамп предложил ему провести очную встречу.

«Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник», — уточнил премьер-министр.

Ранее руководитель Госдепартамента Соединённых Штатов Марко Рубио заявил Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземное наступление Израиля в секторе Газа. При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что США рассчитывают на быстрое завершение операции. Напомним, что ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше