Двухлетняя россиянка появилась в украинской базе Миротворец*

Ранее стало известно, что в базе «Миротворца»* находится двухлетний россиянин. Претензии украинской стороны связаны с так называемым «сознательным нарушением границы Украины» в районе Гуково в августе 2023 года, на тот момент ребёнку было четыре месяца.