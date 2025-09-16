Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным «без каких-либо условий»

Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным, подчеркнув, что не выдвигает никаких предварительных условий для таких переговоров. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, диалог возможен как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.
Зеленский отметил, что открыт к прямому общению, поскольку считает важным использовать все возможности для достижения договоренностей. Он уточнил, что принципиальной позиции относительно формата нет — главное, чтобы встреча состоялась.
В то же время Зеленский категорически исключил вариант проведения переговоров в Москве. Он подчеркнул, что переговорная площадка может быть организована в другой стране, и напомнил о большом количестве предложений от США и европейских партнеров по выбору нейтральной территории.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Зеленскому следует рассмотреть возможность заключения соглашения касательно ситуации на Украине.