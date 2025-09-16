Ричмонд
+17°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным «без каких-либо условий»

В то же время Зеленский категорически исключил вариант проведения переговоров в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным, подчеркнув, что не выдвигает никаких предварительных условий для таких переговоров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, диалог возможен как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Зеленский отметил, что открыт к прямому общению, поскольку считает важным использовать все возможности для достижения договоренностей. Он уточнил, что принципиальной позиции относительно формата нет — главное, чтобы встреча состоялась.

В то же время Зеленский категорически исключил вариант проведения переговоров в Москве. Он подчеркнул, что переговорная площадка может быть организована в другой стране, и напомнил о большом количестве предложений от США и европейских партнеров по выбору нейтральной территории.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Зеленскому следует рассмотреть возможность заключения соглашения касательно ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше