Ричмонд
+17°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с коллегами из России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без предварительных условий. По его словам, формат общения может быть любым.

Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться со своими коллегами из РФ и США.

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с коллегами из России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без предварительных условий. По его словам, формат общения может быть любым.

«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — цитирует Зеленского британский канал Sky News.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Будет пропитана ненавистью": Трамп рассказал, как представляет себе встречу Путина и Зеленского.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы обсуждать мирное урегулирование, однако настаивают на учете интересов РФ и новых территориальных реалиях. Зеленский подчеркивал, подобные встречи не могут проходить на российской земле. При этом международные аналитики и наблюдатели отмечают, что несмотря на заявления Киева, на практике украинская сторона избегает прямого диалога с Кремлем.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча Путина и Зеленского без тщательной подготовки будет бесполезной, передает «Национальная служба новостей». По мнению Трампа, российский и украинский лидеры ненавидят друг друга, пишет RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше