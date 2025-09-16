Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий

В Москве неоднократно заявляли, что готовы обсуждать мирное урегулирование, однако настаивают на учете интересов РФ и новых территориальных реалиях. Зеленский подчеркивал, подобные встречи не могут проходить на российской земле. При этом международные аналитики и наблюдатели отмечают, что несмотря на заявления Киева, на практике украинская сторона избегает прямого диалога с Кремлем.