Зеленский заявил о готовности к переговорам с Трампом и Путиным без условий

Ранее посол РФ Алексей Ерхов, завершая свою миссию в Турции, заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при условии тщательной подготовки и достижения ощутимых результатов. Дипломат подчеркнул, что нельзя сводить решение конфликта к встрече на высшем уровне, хотя и не исключил её. Ерхов добавил, что для достижения прочного мира необходимо детально согласовать принципы и зафиксировать их в документах, иначе договорённости окажутся недолговечными. Любая встреча на высшем уровне, по его мнению, должна стать итогом переговоров, а не их началом.