Зеленский заявил о готовности к переговорам с Трампом и Путиным без условий

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в любом формате и без предварительных условий. При этом, от встречи в Москве экс-комик по-прежнему отказывается.

Источник: Life.ru

«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трёхстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — заявил Зеленский в интервью Sky News.

Главарь киевского режима также вновь подчеркнул, что не поедет в Москву, отметив, что местом встречи может стать любая другая страна. По его словам, предложений достаточно как от американской, так и от европейской стороны.

Ранее посол РФ Алексей Ерхов, завершая свою миссию в Турции, заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при условии тщательной подготовки и достижения ощутимых результатов. Дипломат подчеркнул, что нельзя сводить решение конфликта к встрече на высшем уровне, хотя и не исключил её. Ерхов добавил, что для достижения прочного мира необходимо детально согласовать принципы и зафиксировать их в документах, иначе договорённости окажутся недолговечными. Любая встреча на высшем уровне, по его мнению, должна стать итогом переговоров, а не их началом.

