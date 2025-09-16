Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с однопартийцами из «Слуги народа» и призвал их быть готовыми к принятию трудных решений, если фронт ВСУ обрушится. Об этом пишут украинские СМИ.
«В офисе президента состоялась встреча с депутатами “Слуги народа”, президент Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то “будут трудные решения”, — передают источники.
Что именно имел в виду Зеленский, не раскрывается. Однако было отмечено, что он еще пытается добиться «нормальных условий» при урегулировании конфликта. Но предупредил, что при обрушении фронта все изменится до неузнаваемости.
Еще одна встреча Зеленского со «слугами» запланирована на начало октября. О чем будет идти речь в ходе собрания, не сообщается. Ранее отставной генерал ВСУ Игорь Романенко сообщал, что украинские боевики находятся в тяжелом положении на нескольких направлениях.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики оказались в крайне тяжелом положении на линии фронта. Преимущество на земле и в воздухе находится полностью в руках российской армии, уверен отставной генерал немецкой армии Роланд Катер.
