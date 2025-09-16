Во Франции до 800 тыс. человек могут примкнуть к протестам против экономии бюджета

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число участников протестов, намеченных во Франции на 18 сентября в день массовой забастовки профсоюзов, может достичь 800 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
На данный момент власти уже получили заявки на проведение 250 различных акций по всей стране. После межминистерского совещания, посвященного предстоящим протестам, один из участников встречи заявил телеканалу, что «18 сентября будет намного больше демонстраций, чем 10 сентября», когда по всей стране почти 200 тыс. человек вышли на акции под лозунгом «Заблокируем все».
Таким образом, демонстрации, активно поддержанные профсоюзами, могут сравниться по численности с протестами против пенсионной реформы. В разные дни эти акции в 2023 году собирали от 280 тыс. до более чем миллиона человек. На фоне опасений, связанных с возможными беспорядками на манифестациях, власти собираются привлечь до 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии для контроля за ситуацией на улицах французских городов.
Призывы к забастовкам и демонстрациям распространяют крупнейшие профсоюзы страны. Они критикуют планы правительства по экономии бюджета, озвученные ушедшим в отставку премьер-министром Франсуа Байру, и параллельно требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. В зависимости от сферы имеются и более специфические требования. Студенческие же организации выходят на улицы, чтобы высказаться против президента Франции Эммануэля Макрона и «отступления от завоеваний в области социальных прав», пишет газета Le Figaro.
Министерство транспорта Франции в этот день ожидает серьезные проблемы с транспортом в Париже и пригородах, особенно это касается метро, где на большинстве веток поезда будут ходить только в часы пик и с увеличенными интервалами. Также ожидается забастовка в сфере образования (до трети учителей начальных школ и студенческие организации в университетах), здравоохранения (фармацевты и врачи-физиотерапевты), а также в сфере энергетики. -0-