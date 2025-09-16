Умер вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас

Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас скончался, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель. Кабрисас также занимал пост сопредседателя российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, играя важную роль в развитии двусторонних отношений.
«Очень грустная новость для Кубы — умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, посвятивший всю жизнь Революции», — написал Диас-Канель в своем официальном аккаунте в соцсети X.
Рикардо Кабрисас был одним из ключевых политиков Кубы, активно участвовавшим в укреплении экономических и научных связей с Россией. Его смерть стала тяжелой утратой для правительства и всего кубинского народа.
