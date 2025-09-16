Навроцкий: Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

Глава государства подчеркнул, что Варшава должна располагать собственными ядерными мощностями в мирных целях, в частности в сфере гражданской атомной энергетики. В то же время Навроцкий уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных планах Польши обзавестись собственным ядерным арсеналом, отметив, что об этом говорить пока преждевременно. Он лишь добавил, что намерен добиваться максимальных гарантий безопасности для страны как члена НАТО.