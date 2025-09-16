Навроцкий: Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна иметь возможность размещать на своей территории иностранное ядерное оружие, а также развивать собственную атомную энергетику. По его словам, участие в программе Nuclear Sharing станет важным шагом для укрепления безопасности Польши и всего региона.
Глава государства подчеркнул, что Варшава должна располагать собственными ядерными мощностями в мирных целях, в частности в сфере гражданской атомной энергетики. В то же время Навроцкий уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных планах Польши обзавестись собственным ядерным арсеналом, отметив, что об этом говорить пока преждевременно. Он лишь добавил, что намерен добиваться максимальных гарантий безопасности для страны как члена НАТО.
Отдельно Навроцкий прокомментировал появление во Франции трёх истребителей Rafale, переброшенных в Польшу и способных нести ядерное вооружение. По его словам, это следует рассматривать не как подготовку к размещению французского ядерного оружия, а как часть общего потенциала сдерживания, обеспечиваемого союзниками.
Ранее сообщалось, что в Польше началась операция НАТО «Восточный страж». В рамках миссии уже совершил посадку французский транспортный самолет A400 в Минске-Мазовецком.