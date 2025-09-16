Трамп прибыл в Лондон с государственным визитом

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала «зелёный свет» первому пакету военной помощи Украине, который был оплачен государствами-членами НАТО. Ещё в июле текущего года американский лидер анонсировал перенос бремени финансирования поставок вооружений Киеву на европейские страны. Таким образом, Вашингтон возобновляет оказание военной помощи, но уже в рамках новой схемы финансирования при участии союзников.