Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО РФ сбили пять украинских дронов над Россией

Вечером 16 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Вечером 16 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно официальному заявлению ведомства, с 21:30 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона над Белгородской областью, два — над Ростовской областью и один — над Воронежской областью.

Эффективная работа ПВО позволила предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность воздушного пространства в указанных регионах. Министерство обороны продолжает мониторинг ситуации и предпринимает все необходимые меры для защиты российских территорий.

Ранее дроны ВСУ атаковали российский поселок, ранен местный житель.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше