В Словакии более 20 тыс. человек вышли на антиправительственные акции

Акции протеста были организованы гражданскими объединениями и находящимися в оппозиции либеральными партиями Словакии. Основанием для них стал разработанный правительством пакет жестких мер экономии средств государственного бюджета, предусматривающий увеличение налоговой и социальной нагрузки.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антиправительственные митинги с участием свыше 20 тыс. граждан прошли под лозунгом «Против обнищания!» в 17 городах Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza.

Акции протеста были организованы гражданскими объединениями и находящимися в оппозиции либеральными партиями Словакии. Основанием для них стал разработанный правительством пакет жестких мер экономии средств государственного бюджета, предусматривающий увеличение налоговой и социальной нагрузки. На митингах звучали призывы к отставке действующего правительства премьер-министра Роберта Фицо, требования усилить борьбу с коррупцией, выражалась поддержка Украине. -0-

