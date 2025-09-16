В Словакии более 20 тыс. человек вышли на антиправительственные акции

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антиправительственные митинги с участием свыше 20 тыс. граждан прошли под лозунгом «Против обнищания!» в 17 городах Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza.
Акции протеста были организованы гражданскими объединениями и находящимися в оппозиции либеральными партиями Словакии. Основанием для них стал разработанный правительством пакет жестких мер экономии средств государственного бюджета, предусматривающий увеличение налоговой и социальной нагрузки. На митингах звучали призывы к отставке действующего правительства премьер-министра Роберта Фицо, требования усилить борьбу с коррупцией, выражалась поддержка Украине. -0-