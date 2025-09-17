По данным издания, количество заявок на приобретение жилья в Испании выросло втрое. Минимальная сумма, необходимая для покупки, составляет 120 тысяч евро.
Напомним, что 10 сентября Польша заявила о вторжении 19 беспилотных летательных аппаратов в своё воздушное пространство и возложила ответственность за это на Россию, не предоставив каких-либо доказательств. Президент США Дональд Трамп предположил, что это могло быть ошибкой, но в Польше отвергли эту версию. Министерство обороны Российской Федерации заявило о непричастности Москвы к данному инциденту.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше