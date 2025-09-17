Поляки начали активно искать жильё за рубежом после атаки беспилотников

Напомним, что 10 сентября Польша заявила о вторжении 19 беспилотных летательных аппаратов в своё воздушное пространство и возложила ответственность за это на Россию, не предоставив каких-либо доказательств. Президент США Дональд Трамп предположил, что это могло быть ошибкой, но в Польше отвергли эту версию. Министерство обороны Российской Федерации заявило о непричастности Москвы к данному инциденту.