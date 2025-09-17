Моди: Индия поддерживает инициативы США по миру на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о поддержке инициатив США, направленных на поиск мирного решения конфликта на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X* после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Моди подчеркнул, что Нью-Дели приветствует усилия Вашингтона по урегулированию кризиса и выразил признательность американскому лидеру за внимание и поздравления по случаю его дня рождения. По словам индийского премьера, такие контакты подтверждают доверительный характер двустороннего диалога.
Он также отметил, что разделяет стремление Трампа развивать партнерство между Индией и США. Моди заверил, что готов содействовать дальнейшему укреплению стратегических отношений, которые носят всеобъемлющий и глобальный характер.
Ранее российский лидер Владимир Путин и Моди в ходе двусторонней встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине.