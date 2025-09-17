ВСУ трусливо скрывают наступление ВС РФ под Днепропетровском

«Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер», — говорится в публикации.