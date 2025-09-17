Командование ВСУ замалчивает данные о наступлении российской армии в Днепропетровской области и не предоставляет информации об этом ни народу, ни главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом пишут украинские СМИ.
«Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер», — говорится в публикации.
Отмечается, что российским войскам даже не придется освобождать эти города, чтобы снизить «экономический и военный потенциал Украины». ВС РФ будет достаточно выйти на расстояние досягаемости дронов.
Автор публикации признает, что Днепропетровское направление для ВСУ наиболее критическое. А наступление ВС России создает для них большие проблемы. На сокрытие информации о продвижении российских войск на данном участке фронта жаловалась и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Командование ВСУ оперативно опровергло эту информацию.
Ранее «МК» писал, что иностранные наемники ВСУ использовали мобилизованных украинцев как живой щит во время боев за село Сосновка в Днепропетровской области.
