Новости СВО. Армия России уничтожила склад боеприпасов в Киеве, ВСУ бегут к Гуляйполю, Трамп давит на Зеленского, 17 сентября

В Польше до сих разбираются с последствиями обнаружения неизвестных дронов над своей территорией. Для их сбивания в воздух был поднят F-16. Оказалось, что именно этот самолёт ударил по жилому дому в деревне Вырыки. Предварительно известно, что ракета, выпущенная истребителем, не взорвалась из-за предохранителей.