Новый пакет санкций ЕС против РФ коснется криптовалют, банков и энергетики

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19-й по счету пакет санкций Евросоюза против России будет включать меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет антироссийских санкций, нацеленный на криптовалюты, банки и энергетику», — написала она в X. По словам фон дер Ляйен, Брюссель также «ускорит процесс отказа от импорта российского топлива».-0-
