Фон дер Ляйен похвасталась разговором с Трампом о России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, они обсудили совместные меры давления на Россию.

О «хорошем разговоре» с американским лидером она поделилась в соцсети Х. И анонсировала некоторые положения из 19-го пакета антироссийских санкций.

«Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций», — написала глава ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что новый пакет будет направлен против криптовалюты, банков и энергетики России. Также, сообщила она, Еврокомиссия представит план скорейшего отказа от российских энергоресурсов.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

