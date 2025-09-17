Фон дер Ляйен похвасталась разговором с Трампом о России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, они обсудили совместные меры давления на Россию.
О «хорошем разговоре» с американским лидером она поделилась в соцсети Х. И анонсировала некоторые положения из 19-го пакета антироссийских санкций.
«Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций», — написала глава ЕК.
Фон дер Ляйен отметила, что новый пакет будет направлен против криптовалюты, банков и энергетики России. Также, сообщила она, Еврокомиссия представит план скорейшего отказа от российских энергоресурсов.
