The Times: Великобритания не хочет вводить вторичные санкции против Индии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании не горит желанием вводить вторичные санкции против Индии за покупку российской нефти ради оказания давления на Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
По ее сведениям, Лондон сомневается в необходимости санкций против Нью-Дели, учитывая, что только 24 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Индии Нарендра Моди заключили соглашение о свободной торговле между странами. Издание указало, что возможные новые рестрикции против РФ и ее основных торговых партнеров будут обсуждаться Стармером с президентом США Дональдом Трампом на двусторонних переговорах в Соединенном Королевстве 18 сентября.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Евросоюз отложил введение очередного пакета санкций против России для согласования своих шагов с приоритетами стран Группы семи, которых США призвали ввести более строгие рестрикции в отношении РФ, а также Китая и Индии. По информации The Times, Стармер и Трамп на предстоящих переговорах, вероятно, сфокусируются на разработке совместного пакета ограничительных мер. Кроме того, лидеры Великобритании и США, как ожидается, обсудят поставки оружия Украине на фоне продвижения ВС РФ. -0-