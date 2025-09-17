The Times: Великобритания не хочет вводить вторичные санкции против Индии

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Евросоюз отложил введение очередного пакета санкций против России для согласования своих шагов с приоритетами стран Группы семи, которых США призвали ввести более строгие рестрикции в отношении РФ, а также Китая и Индии. По информации The Times, Стармер и Трамп на предстоящих переговорах, вероятно, сфокусируются на разработке совместного пакета ограничительных мер. Кроме того, лидеры Великобритании и США, как ожидается, обсудят поставки оружия Украине на фоне продвижения ВС РФ. -0-