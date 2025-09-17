Ричмонд
Трамп прибыл в Лондон: готовится масштабный митинг против визита

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Лондоне, сообщается в прямой трансляции на YouTube.

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Лондоне, сообщается в прямой трансляции на YouTube. Это второй государственный визит Трампа в Великобританию — первый состоялся в 2019 году.

В преддверии визита в британской столице планируется крупная акция протеста против американского лидера. Аналогичный масштабный митинг уже проходил во время первого визита Трампа в 2019 году.

Визит Дональда Трампа привлекает внимание общественности и СМИ, а власти Лондона усиливают меры безопасности для обеспечения порядка во время пребывания президента США.

Ранее в Великобритании у Виндзорского замка развернули баннер с Трампом и Эпштейном.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
