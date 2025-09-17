Ричмонд
Колумбия откажется от закупок оружия в США после исключения из союзников

Колумбия планирует прекратить закупки вооружения в Соединенных Штатах на фоне решения Вашингтона исключить Боготу из списка союзников в борьбе с наркобизнесом.

Колумбия планирует прекратить закупки вооружения в Соединенных Штатах на фоне решения Вашингтона исключить Боготу из списка союзников в борьбе с наркобизнесом. Об этом во вторник заявил президент Колумбии Густаво Петро, передают местные СМИ.

«Зависимость колумбийской армии от США заканчивается», — подчеркнул глава государства, отметив, что вооружённые силы страны должны ориентироваться на собственное производство и закупки отечественного оружия. Однако конкретных деталей по новым планам Петро не озвучил.

Ранее в ежегодном докладе Государственного департамента США указывалось, что за время правления президента Петро уровень производства кокаина в Колумбии достиг рекордных показателей, что стало одной из причин ухудшения двусторонних отношений.

Эксперты отмечают, что отказ от американского оружия может повлиять на оборонный потенциал Колумбии и изменить стратегию сотрудничества в регионе.

В то же время венесуэльский президент Николас Мадуро надеется, что в следующем году его страна полностью избавится от наркотрафика. Такое заявление лидер южноамериканского государства сделал в ходе пресс-конференции.

