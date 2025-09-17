Ричмонд
Генсек ООН заявил о симпатии предложениям ограничить право вето Совбеза

ООН, 17 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что «симпатизирует» предложениям ряда членов Совета безопасности ограничить право вето при рассмотрении отдельных вопросов.

Источник: © РИА Новости

«Были предложения, в частности, со стороны Франции и Великобритании, ограничить право вето, особенно в ситуациях, когда имеют место массовые нарушения прав человека или подобные драматические случаи. Я симпатизирую этому предложению», — сообщил он журналистам на пресс-конференции.

Гутерреш добавил, что решение об ограничении права вето должны принимать только страны-участницы Совбеза.

