Генсек ООН заявил о симпатии предложениям ограничить право вето Совбеза

«Были предложения, в частности, со стороны Франции и Великобритании, ограничить право вето, особенно в ситуациях, когда имеют место массовые нарушения прав человека или подобные драматические случаи. Я симпатизирую этому предложению», — сообщил он журналистам на пресс-конференции.
Гутерреш добавил, что решение об ограничении права вето должны принимать только страны-участницы Совбеза.
