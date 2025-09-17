Генсек ООН заявил о симпатии предложениям ограничить право вето Совбеза

«Были предложения, в частности, со стороны Франции и Великобритании, ограничить право вето, особенно в ситуациях, когда имеют место массовые нарушения прав человека или подобные драматические случаи. Я симпатизирую этому предложению», — сообщил он журналистам на пресс-конференции.