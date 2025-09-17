Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе были шокированы участием НАТО в учениях «Запад-2025»

Наблюдатели из Соединенных Штатов Америки присутствовали во время российско-белорусских учений «Запад-2025», что стало полной неожиданностью.

Наблюдатели из Соединенных Штатов Америки присутствовали во время российско-белорусских учений «Запад-2025», что стало полной неожиданностью. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам репортера издания Валери Хопкинс, которая находилась на территории проведения учений, такое событие оказалось крайне примечательным. Особенно оно выделяется на фоне напряженных отношений между НАТО и России после «вторжения» БПЛА в Польшу.

Газета отмечает, что приглашение американцев на «Запад-2025» говорит о потеплении взаимоотношений Белоруссии и США, а также с другими западными странами. Ранее в Минобороны РБ сообщали, что на полигоне учений находились представители более 20 стран.

В их числе присутствовали и наблюдатели от государств-членов НАТО. Речь идет о США, Турции и Венгрии. Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября 2025 года.

Ранее «МК» писал, что российский БТР-22 новейшего образца был замечен на одной из улиц белорусского города Гродно. Военная техника была задействована в учениях «Запад — 2025».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше