На Западе были шокированы участием НАТО в учениях «Запад-2025»

Наблюдатели из Соединенных Штатов Америки присутствовали во время российско-белорусских учений «Запад-2025», что стало полной неожиданностью. Об этом пишет газета The New York Times.
Газета отмечает, что приглашение американцев на «Запад-2025» говорит о потеплении взаимоотношений Белоруссии и США, а также с другими западными странами. Ранее в Минобороны РБ сообщали, что на полигоне учений находились представители более 20 стран.
В их числе присутствовали и наблюдатели от государств-членов НАТО. Речь идет о США, Турции и Венгрии. Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября 2025 года.
Ранее «МК» писал, что российский БТР-22 новейшего образца был замечен на одной из улиц белорусского города Гродно. Военная техника была задействована в учениях «Запад — 2025».
