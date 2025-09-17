Ричмонд
Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом и Путиным «без каких-либо условий»

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным «без каких-либо условий», но на встречу в Москве по-прежнему не согласен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Sky News.

«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

Он повторил, что не готов поехать в Москву для такой встречи, отметив, что переговоры можно провести в другой стране, есть много предложений со стороны американцев, европейцев. -0-

