Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM на $570 млн

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и сопутствующего оборудования на общую сумму $570 млн. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Как отмечается в заявлении, руководство Нидерландов ранее направило запрос на приобретение у США 232 ракет AMRAAM и восьми систем наведения. В заявлении утверждается, что продажа Нидерландам этих вооружений «поспособствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности», поскольку укрепит оборону союзника по НАТО.
В Агентстве полагают, что потенциальная сделка «расширит возможности Нидерландов по реагированию на нынешние и будущие угрозы». При этом там убеждены, что продажа ракет не изменит военный баланс сил в регионе и «не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков».-0-