Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM на $570 млн

Как отмечается в заявлении, руководство Нидерландов ранее направило запрос на приобретение у США 232 ракет AMRAAM и восьми систем наведения.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и сопутствующего оборудования на общую сумму $570 млн. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как отмечается в заявлении, руководство Нидерландов ранее направило запрос на приобретение у США 232 ракет AMRAAM и восьми систем наведения. В заявлении утверждается, что продажа Нидерландам этих вооружений «поспособствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности», поскольку укрепит оборону союзника по НАТО.

В Агентстве полагают, что потенциальная сделка «расширит возможности Нидерландов по реагированию на нынешние и будущие угрозы». При этом там убеждены, что продажа ракет не изменит военный баланс сил в регионе и «не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков».-0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше