Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Еврокомиссии провела «хороший разговор» с Трампом о России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом укрепление совместных действий по «увеличению экономического давления» на Россию. Об этом она написала в социальной сети X.

Источник: Reuters

Фон дер Ляйен подчеркнула, что провела с Трампом «хороший разговор».

«Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику… Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива», — написала глава ЕК.

Ранее фор дер Ляйен рассказала о новом пакете санкций против России. По ее словам, меры коснутся криптовалют, банков и энергетики.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше