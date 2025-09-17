Глава Еврокомиссии провела «хороший разговор» с Трампом о России

Фон дер Ляйен подчеркнула, что провела с Трампом «хороший разговор».
«Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику… Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива», — написала глава ЕК.
Ранее фор дер Ляйен рассказала о новом пакете санкций против России. По ее словам, меры коснутся криптовалют, банков и энергетики.
