Чемпиона Украины принудительно отправили в ВСУ

Известный украинский футболист Артур Рудько был задержан при попытке бегства из страны.

Известный украинский футболист Артур Рудько был задержан при попытке бегства из страны. Об этом пишет портал Sportarena.

Источники отмечают, что спортсмена отправили в ВСУ. Сейчас он якобы проходит военную подготовку в одном из учебных центров.

Рудько выступал в роли голкипера киевского «Динамо» и клуба «Шахтер». С каждой из этих команд он по одному разу становился чемпионом страны.

Сейчас футболисту 33 года. В прошлом сезоне он стоял в воротах клуба «Черноморец». После чего покинул команду.

