Чемпиона Украины принудительно отправили в ВСУ

Известный украинский футболист Артур Рудько был задержан при попытке бегства из страны. Об этом пишет портал Sportarena.
Источники отмечают, что спортсмена отправили в ВСУ. Сейчас он якобы проходит военную подготовку в одном из учебных центров.
Рудько выступал в роли голкипера киевского «Динамо» и клуба «Шахтер». С каждой из этих команд он по одному разу становился чемпионом страны.
Сейчас футболисту 33 года. В прошлом сезоне он стоял в воротах клуба «Черноморец». После чего покинул команду.
Ранее «МК» писал, что бывший наемник ВСУ, а ныне оператор телерадиокомпании ORF смог сбежать от украинских военкомов и спрятаться в лесу с женой до приезда адвоката.