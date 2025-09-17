Гутерриш считает, что состав Совбеза ООН не соответствует современным реалиям

«Реформа Совета безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создаёт не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — заявил генеральный секретарь ООН.