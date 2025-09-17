Ричмонд
Гутерриш считает, что состав Совбеза ООН не соответствует современным реалиям

Совбез Организации Объединённых Наций нуждается в реформировании, так как его текущий состав не соответствует современным реалиям, а отражает ситуацию, сложившуюся на международной арене в 1945 году. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в преддверии Генассамблеи всемирной организации.

Источник: Life.ru

«Реформа Совета безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создаёт не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — заявил генеральный секретарь ООН.

Гутерриш обратил внимание, что он является первым главой всемирной организации, постоянно выступающим за реформирование Совбеза. В частности, он призывает ограничить право вето в случае массовых нарушений прав человека.

Генсек ООН утверждает, что в вопросе реформы СБ наблюдается прогресс. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по реформированию могут принять только страны, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Антониу Гутерриша в предвзятости и продвижении западной риторики. В ведомстве отметили, что генсек ООН систематически тиражирует недостоверную информацию, игнорируя факты нарушений со стороны Украины и поддерживающих её стран.

