Трамп рассказал о чудесном разговоре с премьером Индии Моди

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social, добавив слова благодарности в адрес Моди за усилия в деле урегулирования украинского конфликта.