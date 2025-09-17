Ричмонд
Трамп рассказал о чудесном разговоре с премьером Индии Моди

Трамп позвонил Моди, чтобы поздравить его с днём рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал «чудесным» телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social, добавив слова благодарности в адрес Моди за усилия в деле урегулирования украинского конфликта.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил согласие с позитивной оценкой индийско-американских отношений, которую ранее высказал президент США Дональд Трамп.

Тем не менее Нарендра Моди не планирует поддерживать номинацию американского лидера на Нобелевскую премию мира. Как разговор о номинации Трампа рассорил политиков, читайте здесь на KP.RU.

Также ранее президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот неизменно отклонял звонки.

