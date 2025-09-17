Шойгу встретился с президентом Ирака Рашидом в Багдаде

Секретарь Совбеза РФ также проинформировал иракскую сторону о предстоящем в Москве 15 октября российско-арабском саммите. Он выразил уверенность в том, что эта встреча станет значимым событием в мировой политике, продемонстрирует высокий уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс. Шойгу отметил, что личное участие премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани будет способствовать успеху саммита.