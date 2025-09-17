Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый пакет антироссийских санкций ЕС коснётся банков, криптовалют и энергетики

Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против России, который затронет банковский сектор, операции с криптовалютой и энергетическую отрасль. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Источник: Life.ru

«Я провела конструктивную беседу с президентом США об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер. Комиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленных на криптовалюту, банки и энергетику», — заявила фон дер Ляйен в соцсети X.

Кроме того, Еврокомиссия намерена ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Напомним, Еврокомиссия отложила публикацию 19-го пакета антироссийских санкций на неопределённый срок. Изначально его ожидали 17 сентября. В ЕК не уточнили новые возможные сроки публикации санкций. Задержка может быть связана с тем, что внимание ЕС сместилось с введения новых ограничений против России на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те снизили зависимость от российской нефти.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше