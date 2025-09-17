Ричмонд
Трамп заявил о тяжелой ситуации в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в крайне сложной ситуации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в крайне сложной ситуации. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в Великобританию.

«Хочу сказать: я люблю Украину и ее народ… Но у вашей страны серьезные трудности», — отметил он, отвечая на вопрос о сроках поставки 17 систем Patriot, обещанных США.

Трамп вновь выразил готовность остановить конфликт между Россией и Украиной, подчеркнув, что этого конфликта «никогда не должно было произойти». Ранее он объявил о планах передать Украине 17 комплексов Patriot, добавив, что оплату за них возьмут на себя европейские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обращался к США с просьбой о поставке 10 таких систем и обсуждал детали с спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным он не может, так как это столица страны, «которая нападает на Украину».

