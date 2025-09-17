Трамп заявил о тяжелой ситуации в Украине

Трамп вновь выразил готовность остановить конфликт между Россией и Украиной, подчеркнув, что этого конфликта «никогда не должно было произойти». Ранее он объявил о планах передать Украине 17 комплексов Patriot, добавив, что оплату за них возьмут на себя европейские страны.