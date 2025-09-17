Генсек Гутерриш назвал Совбез ООН нелегитимным из-за состава 1945 года

Генсек также заявил, что в плане реформирования СБ ООН наметился прогресс. На этим работает специальный комитет, состоящий и представителей нескольких стран, в том числе, и из постоянной пятерки. И добавил, что Африка должна стать постоянным членом Совбеза. Но, по его словам, такие решения будут приниматься только странами-членами.