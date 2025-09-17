Генсек Гутерриш назвал Совбез ООН нелегитимным из-за состава 1945 года

Совет Безопасности ООН требует реформирования, так как нынешний его состав не соответствует реалиям современного мира. Он застрял в 1945 году, заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.
«Реформа Совета Безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — отметил он.
Гутерриш признался в симпатиях к предложениям от Франции и Великобритании. Они направлены на ограничение права вето. Особенно это касается массовых нарушений прав человека. Он также назвал себя первым генсеком ООН, который регулярно говорит о преобразованиях в Совбезе.
Генсек также заявил, что в плане реформирования СБ ООН наметился прогресс. На этим работает специальный комитет, состоящий и представителей нескольких стран, в том числе, и из постоянной пятерки. И добавил, что Африка должна стать постоянным членом Совбеза. Но, по его словам, такие решения будут приниматься только странами-членами.
Ранее «МК» писал, что конфликт на Украине, по мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вряд ли получится урегулировать в ближайшем будущем, поскольку переговорные позиции сторон очень далеки друг от друга.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.